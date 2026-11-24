شن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بسبب تصرفاته السابقة مع الفريق، منتقدًا استمرار مشاركته مع القلعة الحمراء.

وقال شيكابالا، خلال تصريحات تلفزيونية: «إمام عاشور مراحش المطار وعمل مشاكل كتير، والأهلي رجعه يلعب تاني، والله المفروض ما يلبس تشيرت الفريق خالص».

وجاءت تصريحات شيكابالا عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل بيراميدز انتصاراته بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32، بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء على يمين مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ساعيًا لتعويض خسارته أمام بيراميدز والعودة إلى طريق الانتصارات.