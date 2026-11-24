قالت منة الله حسن نافع، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، إن الساعات الأخيرة في حياة فؤاد المهندس كانت مؤثرة للغاية، حيث طلب "الحمام المحشي" قبل وفاته.



وأضافت منة الله أنه طلب حاجة بسيطة، وكان يعيش في فندق، وبدأ في التعب، ولا يعرف أحد إلا والدتها، وكان يقول لها "يا شوشو".

وأضافت أن شويكار لم تكن تمثل، بل كانت على طبيعتها، وكانت حريصة على أن تكون ابنتها في أتم صحة وأفضل حال، وتحرص على رعايتها، وكانت أيضاً طباخة ماهرة جداً، وأكثر ما يميز شخصية شويكار أنها حنينة وطيبة.

وتابعت: "عندما أكون في المدرسة وأمي تأتي إليّ كنت أبقى فرحانة وفخورة، وكانت بتحب القراءة جداً وتعمل فساتين".

وعن علاقتها بأحفادها، أجابت منة الله إنها رأت أحفادها وكانت تحبهم جداً وتلعب معهم، وكانت هي نفسها طفلة، وكانت تكره المرض.

وأشارت إلى أنها كثيراً ما ذهبت معها إلى اللوكيشن، ومنها فيلم "شنبو في المصيدة" وكان في فيلا يوسف وهبي، وأيضاً فيلم "أشجع رجل في العالم" مع الأستاذ محمد هنيدي.

وأكدت أن أكثر مسرحية أحبتها لهما هي "سيدتي الجميلة"، وأيضاً "حواء الساعة 12"، و"أنا وهو وهي"، ومن أقرب المسرحيات لقلب شويكار أيضاً.

وكانت شويكار تحب أفلام "اعترافات زوج" و"مطاردة غرامية" و"شنبو في المصيدة"، بينما أشارت ابنتها إلى أنها تحب مسرحية "أنا فين وانت فين" وأيضاً "خالك حب".

وأشارت منة الله إلى أنها لم تفكر أن تمثل، وأن ميرفت أمين أقرب صديقات والدتها في الوسط الفني، ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز.

وكشفت منة الله أن السيول قضت على كنز من الصور الفنية، وأيضاً الحريق عند فؤاد المهندس قضى على كنز من المقتنيات والصور والمقاطع النادرة.

وقالت: "أمي وصتني أن أتواصل مع ميرفت أمين، وأخلي بالي من صحتي ومن أولادي".

وعن السنوات الأخيرة وابتعادها عن الأضواء، قالت منة الله إن شويكار اختارت بعد أن تعرضت للكسر أن تبتعد، حيث شعرت أن مشيتها تغيرت، ولم تكن تريد أن يراها أحد، واختفت عن الأضواء، وكانت حياتها مسيرة حب.