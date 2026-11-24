قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن عدة طائرات روسية حلّقت، الثلاثاء، داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة للبلاد، فوق المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، مصححة بذلك تصريحات سابقة أفادت بأن الطائرات انتهكت المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية.

انتهاك المجال الجوي

كما جرى رفع تحذير أُصدر لسكان إحدى الجزر الشرقية بعد وقت قصير من صدوره، حسب وكالة أسوشيتد برس.



وعدّلت هيئة الأركان المشتركة بيانها السابق، الذي خالف الإعلانات الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة والحكومة المحلية للمقاطعة، والتي أفادت بأن طائرات أجنبية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مع الاشتباه في أنها روسية أو كورية شمالية.



وأمرت وزارة السلامة سكان جزيرة أولونغ بالاحتماء داخل المنشآت تحت الأرض أو المباني، في نحو الساعة 7:52 صباحًا، لكنها رفعت أمر الإخلاء بعد ثلاث دقائق، معلنة أن الطائرات غادرت منطقة الخطر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلاد أرسلت مقاتلات إلى الجو تحسبًا لأي تطورات طارئة، قبل أن تنسحب الطائرات الروسية. ولم توضح على الفور عدد الطائرات الروسية التي رصدتها أو أنواعها.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع حوادث أو اضطرابات كبيرة في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة.



وكانت جزيرة أولونغ قد شهدت حالة من الذعر الشديد في عام 2022، عندما أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخًا باتجاه البحر، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين.

واتجه أحد الصواريخ نحو الجزيرة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية ودفع السكان إلى الإخلاء.



ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من إرسال كوريا الجنوبية مقاتلات لاعتراض عدة طائرات عسكرية روسية، قالت إنها دخلت مؤقتًا منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها، فوق المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، يوم الاثنين الماضي.



وفي اليوم نفسه، قدمت اليابان احتجاجًا إلى موسكو، بعدما أعلنت أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان دخلتا مجالها الجوي قبالة ساحلها الجنوبي الغربي.