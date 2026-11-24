أكدت الإعلامية لما جبريل أن حالة الطقس الحالية تتسم بالدفء، وهو ما يجعل البعض يشعر بأن فصل الشتاء لم يأتِ بعد، مشيرة إلى أن الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء هو 21 ديسمبر من كل عام.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الدافئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفقاً للتوقعات الجوية، وهو ما يفسر شعور المواطنين بتأخر الأجواء الشتوية المعتادة.

وتابعت أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، لافتة إلى تأثير ظاهرة «النينيو» على الأنماط الجوية والتغيرات المناخية، وما قد تسببه من اختلافات في درجات الحرارة وحالة الطقس.

متابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية

وأشارت إلى أن متابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية تظل ضرورية للتعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة.