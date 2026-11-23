كشفت الإعلامية لما جبريل تفاصيل عن المساعد الذكي «إنستانت» ومزاياه في إنجاز المهام اليومية، محذرة من التسرع في ربطه بالحسابات الشخصية أو منحه صلاحيات واسعة للاطلاع على البيانات والتصرف نيابة عن المستخدم، دون مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

وقالت " جبريل" خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية ام بي سي مصر أن سهولة استخدام المساعد الذكي والمهام التي يستطيع إنجازها تشجع الكثيرين على تجربته، لافتة إلى أن نظام الدعوات ساهم أيضًا في زيادة فضول المستخدمين وإقبالهم على الحصول على دعوات لتجربته.

منحه صلاحية الدخول إلى الحسابات الشخصية

وأضافت لما جبريل أن هناك فرقًا بين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على معلومة، وبين منحه صلاحية الدخول إلى الحسابات الشخصية والتصرف نيابة عن المستخدم، موضحة أنه يمكنه متابعة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها، وإعداد مسودات الردود، وتنظيم الرسائل المزعجة، فضلًا عن إعداد ملفات إكسل وباوربوينت وPDF، وإجراء طلبات شراء وحجز خدمات.