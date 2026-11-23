ثبت أكبر سعر دولار في تعاملات تعاملات صباح اليوم الإثنين 23-11-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار بمعظم البنوك استقرارا مع بدء العمل الرسمي وسط حالة من الترقب داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وتضمن آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 54.43 جنيه للشراء و 54.53 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

تحركات الدولار

صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 62 قرشا علي الأقل خلال تعاملات أمس الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.36 جنيه للشراء و 54.5 جنيه.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.28 جنيه للشراء و 54.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.32 جنيه للشراء و 54.42 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.35 جنيه للشراء و 54.45 ججنيه يها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، التعمير والإسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.27 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، HSBC، التنمية الصناعية، سايب، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، البركة، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 54.43 جنيه للشراء و 54.53 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي .

ودائع بالعملة المحلية

بلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي ضمن نقود الاحتياطي منحو 25.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 25.53 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 25.7 تريليون جنيه في مايو 2026.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، فقد وصل صافي الأصول الأجنبية إلى 909.16 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 836.44 مليار جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 796.341 مليار جنيه في مايو 2026.

وسجل إجمالي الأصول المحلية 1.65 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.92 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مايو السابق.