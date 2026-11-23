ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟".

طلب الطلاق للضرر

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله.

وتابعت دار الإفتاء: وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.

الطلاق للضرر في القانون

وأوضحت دار الإفتاء ان المُشرِّع المصري سارٍ في أحكامه على هذا؛ فقد جَعَل الضرر الذي لا يُمْكِن لأحد الزوجين المقام معه معيارًا للعيوب التي يُفْسَخ بها النكاح، فاعتبر كلَّ عيبٍ يُنَفِّر أحدَ الزوجين من الآخر من مُسبِّبات طَلب التفريق؛ فنصت المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1920م وَفْقًا لآخر تعديلاته، على أنَّ: [للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مُسْتحكِمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلَّا بضرر؛ كالجنون أو الجُذَام أو البَرَص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإنْ تزوَّجته عالمةً بالعيب، أو حَدَث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق] اهـ.

كما جَعَل القانون المَرَدَّ في العيوب التي يُفْسَخ بها النكاح إلى أهل الاختصاص؛ فنَصَّ في المادة (11) من القانون المشار إليه على أنَّه: [يُستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يُطلب فسخ الزواج من أجلها] اهـ.