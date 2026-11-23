أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إغلاق مجموعة وصفتها بأنها خارجة عن القانون أحد الصمامات على خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة، ما يهدد بفقدان نحو 350 ألف برميل يوميًا من إنتاج الحقل، في ظل استمرار إغلاق خط الحمادة منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن إغلاق خط الحمادة تسبب بالفعل في فقدان نحو 15 ألف برميل يوميًا، ليرتفع إجمالي الفاقد من إنتاج النفط الليبي إلى نحو 365 ألف برميل يوميًا، نتيجة تعطيل الخطين.

واستنكر مجلس إدارة المؤسسة هذه التحركات، مؤكدًا أنها تلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني وتمس قوت الليبيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وناشدت المؤسسة جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة تحمل مسؤولياتهم في حماية المنشآت والمرافق النفطية، ومنع الاعتداء عليها أو تعطيل عملياتها، مع تكثيف الجهود لإعادة فتح خطي الشرارة والحمادة واستئناف الإنتاج.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في إغلاق الصمام وتعطيل تدفق النفط، ومحاسبتهم على الأضرار التي لحقت بالإنتاج والاقتصاد الليبي.