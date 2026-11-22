أصدرت رئاسة أركان القوات البحرية في الجيش الليبي يوم الأحد بيانا بشأن التهديدات التي استهدفت قاعدة بنغازي البحرية، حيث قالت إنه في ضوء التهديدات التي تعرض لها ميناء بني غازي فجر اليوم، فإن الوحدات البحرية والجوية تعاملت مع هذه التهديدات وفقا للإجراءات العسكرية المعتمدة وبالتنسيق مع الأجهزة والفرق الأمنية المختصة.

وأضافت رئاسة الأركات البحرية الليبية أنه فور وقوع الحادث باشرت في عمليات إنقاذ طاقم السفينة التجارية التي تعرضت للاستهداف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجهت رئاسة الأركان البحرية الليبية رسالة إلى الشعب الليبي وأهالي بن غازي إلى أن الموقف تحت السيطرة وأن القوات العسكرية بمختلف وحداتها تتمتع بالجاهزية.

وشهدت مدينة بنغازي، في وقت سابق من اليوم تصعيدا أمنيا وعسكريا لافتا، بعد انفجار وحريق داخل القاعدة البحرية في ميناء بنغازي، استهدفا سفينة روسية، وسط اشتباه السلطات في تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة.

وظهرت تقارير عن استهداف سفينة تجارية أخرى قبالة بنغازي، واعتراض قوات شرق ليبيا أكثر من 20 زورقا مسيرا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى السواحل الليبية.