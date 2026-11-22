قالت الإعلامية كريمة عوض، إن مسار المفاوضات بشأن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، مشيرة إلى أن الوفد القطري أجرى تحركات دبلوماسية شملت برلين وطهران، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوفد القطري توجه إلى برلين للقاء المبعوثين الأمريكيين للشرق الأوسط، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، قبل أن يتوجه إلى طهران ويعقد مباحثات استمرت ساعتين، لافتة إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تصريحات للرئيس الباكستاني تحدث فيها عن وجود أمل في التوصل إلى اتفاق.

وأشارت كريمة عوض إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت تساؤلات، بعدما قال إن إسقاط النظام الإيراني ليس من أهداف واشنطن، ووصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم عقلانيون، رغم استمرار التصعيد على الأرض وعدم ظهور مؤشرات واضحة على انفراج قريب.

ولفتت كريمة عوض إلى استخدام الرئيس الإيراني مصطلح «الحرب الاقتصادية الصامتة»، واعتباره أن تأثيرها أشد إيلامًا وصعوبة من الحرب الصاروخية.

وأوضحت أن طهران بدأت تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، مع إمكانية زيادة المدة تدريجيًا خلال فصل الشتاء.

وتطرقت كريمة عوض إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، التي وصف فيها المسؤولين الإيرانيين بأنهم «حيوانات جريحة ومحاصرة»، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس حجم الرهان الأمريكي على الضغوط الاقتصادية لإضعاف إيران، بالتوازي مع العمليات العسكرية.

وأضافت كريمة عوض أن تصريحات المرشد الإيراني، إلى جانب مواقف الرئيس ورئيس البرلمان، تشير إلى رغبة في إنهاء حالة «اللا حرب واللا سلم»، حتى لو كان ذلك عبر الدخول في مواجهة عسكرية، باعتبار أن استمرار الضغوط الاقتصادية بات يمثل عبئًا كبيرًا على طهران.

كما أشارت إلى إعلان إيران إسقاط 4 طائرات أمريكية خلال 24 ساعة، وفقًا لما أعلنته طهران، إلى جانب تقارير عن استهداف ناقلات في محيط مضيق هرمز، وإعلان انفجار إحدى السفن بسبب ألغام بحرية، فضلًا عن استهداف رادارين في البحرين.