قال مارك توث، خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، معتبرًا أن موقفه يرتبط بحسابات سياسية داخلية، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

حسابات الكونجرس تؤثر في قرار ترامب بشأن إيران

وأضاف توث، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب يسعى إلى إدارة هذا الملف حتى 3 يناير 2027، موعد انعقاد الكونجرس الجديد، مشيرًا إلى أنه يضع في حساباته احتمالية انتقال السيطرة على مجلسي الكونجرس إلى الحزب الديمقراطي.

وأوضح أن فشل الجهود الدبلوماسية وعجز الوسطاء عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ قد يمنح ترامب فرصة لاستخدام الملف الإيراني في مواجهة الديمقراطيين سياسيًا، من خلال التأكيد على أن وقف التحركات الأمريكية قد يتيح لإيران الحصول على سلاح نووي.

واختتم توث تصريحاته بالتأكيد على أن ترامب لا يبدو متعجلًا في اتخاذ أي خطوات عسكرية في الوقت الراهن، في ظل ترقب نتائج المفاوضات ومراعاة حساباته السياسية الداخلية.