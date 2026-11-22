كشفت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، عن وجهة نظرها في المخاوف المصرية بشأن الأمن المائي والخلاف مع إثيوبيا حول مياه النيل وسد النهضة.

وأكدت "مارين لوبان"، في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، على إمكانية اضطلاع فرنسا بدور في دعم الحلول الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي، لكنها اعتبرت أن باريس فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها على التحرك الدبلوماسي المستقل؛ بعدما نقلت جانبًا من دورها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر انتقدت ما وصفته بدعم الاتحاد الأوروبي لجماعة الإخوان المسلمين، سواء من خلال التمويل أو إتاحة المنصات لها، معتبرة أن الموقف الأوروبي يفتقر إلى مواجهة حقيقية لما أسمته الأيديولوجية الإسلاموية.

وقالت إنها سبق أن أعدت مشروع قانون لمكافحة الأيديولوجية الإسلاموية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض هذا التوجه، ولا يتبنى، بحسب وصفها، سياسة واضحة لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، بل يتيح لها التمويل والمنصات، وهو ما اعتبرته أمرًا مأساويًا.

وأضافت أنها تأمل في تغيير هذه السياسة خلال الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2027، بما يتيح تبني نهج أكثر تشددًا تجاه الجماعات التي ترى أنها تمثل تهديدًا للثقافة والمجتمعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بمخاوف تأثير جماعات الإسلام السياسي على الثقافة والمجتمع الأوروبي، دعت إلى تغيير الأغلبية السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وإعادة النظر في توجهاته، مع ضرورة الاستماع إلى الدول التي تواجه تحديات مرتبطة بما وصفته بالأصولية الإسلاموية.

وأشارت إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب تغيير القيادات والتوجهات السياسية الأوروبية، معربة عن أملها في أن تسفر الانتخابات في أربع دول أوروبية عن اختيار قيادات جديدة قادرة على التعامل مع هذه المشكلة، التي قالت إنها تتفاقم يومًا بعد يوم.

وانتقدت أداء الاتحاد الأوروبي في إدارة الملفات الدبلوماسية، معتبرة أنه لا يولي اهتمامًا كافيًا لسيادة الدول وتاريخها ومصالحها الوطنية، مشددة على أن فرنسا يجب أن تستعيد قدرتها على التدخل الدبلوماسي للمساعدة في تسوية النزاعات التي قد تؤثر على حرية الملاحة والاستقرار الدولي.

وأضافت أن التوصل إلى حلول لهذه الخلافات لن يتحقق بين ليلة وضحاها، لكنه يتطلب إطلاق مبادرات ومواصلة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر ومنع تصاعد الأزمات.

وتطرقت إلى أهمية حماية حرية الملاحة وتأمين تدفقات الطاقة والغذاء إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التطورات الدولية، بما فيها التدخل الأمريكي في إيران، تكشف مدى ارتباط أمن الممرات البحرية باستقرار إمدادات الطاقة والغذاء.

وأكدت أن فرنسا مطالبة بإطلاق مبادرات دبلوماسية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة، معتبرة أن اتفاق أنقرة يسير في الاتجاه الصحيح.

وحذرت من المخاطر المتزايدة في مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن أي اضطراب للملاحة في هذا الممر الاستراتيجي ستكون له تداعيات مباشرة على مصالح مصر وفرنسا، فضلًا عن تأثيراته على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والغذاء.