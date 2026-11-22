مع اقتراب نهاية عام 2026، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2027، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم وترتيب الالتزامات الأسرية والعملية، خاصة مع ارتباطه بمواعيد الصيام والعبادات والإجازات الرسمية.

موعد شهر رمضان 2027

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان لعام 1448 هجريا من المتوقع أن توافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يظل الموعد النهائي مرتبطا باستطلاع هلال الشهر وإعلان الرؤية الشرعية من الجهات المختصة.

وبحسب التقديرات الزمنية الواردة، يتبقى نحو 77 يوما و12 ساعة على بداية شهر رمضان المبارك، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن موعد أول أيام الصيام.

موعد عيد الفطر 2027 فلكيا

وفيما يتعلق بموعد عيد الفطر المبارك لعام 2027، تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام العيد من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، الموافق الأول من شهر شوال لعام 1448 هجريا.

ومن المقرر أن يتم تأكيد الموعد الرسمي لعيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال، وفقا للرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة، حيث ترتبط بداية الأشهر الهجرية بثبوت رؤية الهلال.

التقويم الهجري وأسماء الشهور

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ يستغرق الشهر القمري المدة التي يحتاجها القمر لإتمام دورة حول الأرض، ويتكون العام الهجري من 12 شهرا، تختلف مدتها بين 29 و30 يوما وفقا لحركة القمر.

موعد شهر رمضان 2027

وتأتي أسماء الشهور الهجرية بالترتيب كالتالي:

1. المحرم.

2. صفر.

3. ربيع الأول.

موعد شهر رمضان 2027



4. ربيع الآخر.

5. جمادى الأولى.

6. جمادى الآخرة.

7. رجب.

8. شعبان.

9. رمضان.

10. شوال.

11. ذو القعدة.

12. ذو الحجة.

ويعرف التقويم الهجري أيضا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وتعتمد عليه بعض الدول العربية والإسلامية في تحديد المناسبات الدينية والشعائر، كما تتخذه المملكة العربية السعودية تقويما رسميا للدولة.

موعد شهر رمضان 2027

من وضع التقويم الهجري؟

يرجع اعتماد التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جعل هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة مرجعا لبداية التاريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

وأصبح هذا التقويم مرجعا لتحديد المناسبات الإسلامية، وفي مقدمتها شهر رمضان وعيدا الفطر والأضحى وموسم الحج، نظرا لاعتماده على الأشهر القمرية المرتبطة بدورة القمر.

وتظل المواعيد الفلكية لبداية شهر رمضان وعيد الفطر تقديرات استرشادية، لحين إعلان ثبوت رؤية الهلال وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة.