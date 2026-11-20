أثار لجوء الفنان المصري محمد رمضان إلى الزواج من 3 فنانات، ضمن أحداث مسلسله الجديد "عشماوي، حالة من الجدل، عما إذا كان يكرر ما فعله في مسلسله السابق الذي حظى بمشاهدات قياسية "جعفر العمدة".

وتجسد شخصيات الزوجات، في المسلسل الجديد، الفنانة المصرية يسرا اللوزي في شخصية "صابرين"، واللبنانية سيرين عبد النور في شخصية "نادين النصر" ، والتونسية سارة التونسي في شخصية "سوما القرش".

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي على رمضان لقب "شهريار الدراما"، حيث سبق أن ظهر في "جعفر العمدة"، متزوجاً من مي كساب "ثريا"، وإيمان العاصي "دلال"، ومنة فضالي "نرجس"، وزينة "عايدة".

ومع تصاعد الجدل، أوضح محمد إسماعيل أمين مؤلف "عشماوي"، أن المسلسل الجديد لا يكرر نجاح "ثيمة" تعدد الزوجات، ولا يستثمر تفاعل الجمهور معها، حيث كانت شخصية "جعفر العمدة" نموذجاً لرجل الأعمال الملياردير الذي يجمع بين زوجات أربع على ذمته في وقت واحد.

