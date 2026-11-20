كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 19 من نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم، من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد دراجة نارية؛ لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو «عامل» مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.