رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات (إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول ، وأخرى لها معلومات جنائية) حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



