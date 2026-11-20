تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 صانعات محتوى، لاتهامهن بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

كواليس ضبط المتهمات

ورصدت الإدارة نشاط المتهمات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وتبين أن لهن معلومات جنائية، كما عُثر بحوزتهن على 6 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن.

وبمواجهة المتهمات، اعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.