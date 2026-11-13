فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بمدينة نصر

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرتى قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (4 هواتف محمول "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" )، وبمواجهتهما اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.