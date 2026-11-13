مصرع عامل سقط من الطابق الثاني أثناء تنظيف شقة في قنا

لقي شاب مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الثانى بأحد المنازل، أثناء عمله فى تنظيف شقة سكنية بالأجرة، بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله في تنظيف إحدى الشقق السكنية بأحد المنازل في قرية حجازة قبلي.

وتبين مصرع محمد. ع.35 عامًا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء السقوط.

تم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن بمعرفة النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحادث، وبيان أسبابه.