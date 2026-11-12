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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. وفد مستقبل وطن يتفقد قافلة طبية تضم 25 عيادة متنقلة بقرية دندرة

تفقد القافلة الطبية بدندرة
تفقد القافلة الطبية بدندرة
يوسف رجب

واصل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن جولته بمحافظة قنا، بتفقد أعمال القافلة الطبية الموسعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، والتي تضم 25 عيادة طبية متنقلة تغطي مختلف التخصصات، وتستهدف توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف مواطن، وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان للأهالي، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

جاء ذلك بحضور النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، والنائب عبد الحميد الدمرداش، واللواء يحيى العيسوي، الأمناء العام المساعدين، والنائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعدد من أمناء الأمانات المركزية وقيادات وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة، إلى جانب الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا.


واطلع الوفد خلال الجولة على الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية بالمجان للمستحقين، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
 

كما استمع الوفد إلى شرح حول آليات التعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات جراحية، من خلال إحالتها إلى مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، لضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.

اهتمام الحزب بالملف الصحى

ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأن القافلة الطبية بقرية دندرة تأتي في إطار اهتمام الحزب بالملف الصحي وحرصه على الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين بمختلف القرى والمراكز.
 

وتأتي جولة وفد الأمانة المركزية بمحافظة قنا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت عددًا من المحافظات، بينها مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة والمنيا، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق المستفيدين منها، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرات على أرض الواقع.

أنشطة الحزب

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته الميدانية بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، فضلًا عن عقد اللقاءات التنظيمية وافتتاح مقار الحزب، بما يعزز دوره المجتمعي ويسهم في الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

قنا قرية دندرة القافلة الطبية الموسعة حزب مستقبل وطن الفحوصات الطبية وزارة الصحة أخبار قنا

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