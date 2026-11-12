تييري هنري يكشف معاناة المُدربين: لا أحد يسأل عن حالتهم النفسية

تحدّث النجم الفرنسي السابق تييري هنري عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها المدربون في عالم كرة القدم، مؤكدًا أن الاهتمام غالبًا ما ينصب على الخطط الفنية والتشكيلات ونتائج المباريات، دون الالتفات إلى الحالة النفسية للمدرب وتأثير الضغوط على حياته الشخصية وعائلته.

وأوضح “هنري”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المدرب يُواجه العديد من التحديات اليومية، بداية من ضغوط الإدارات ووسائل الإعلام، مرورًا بالتعامل مع اللاعبين غير الراضين عن أدوارهم، وصولًا إلى الليالي التي يقضيها دون نوم بسبب التفكير في العمل والنتائج.

واختتم هنري حديثه بالتأكيد على أن حجم المعاناة التي يعيشها المدرب لا يمكن إدراكه بشكل حقيقي من الخارج، مشيرًا إلى أن خوض تجربة الجلوس على مقاعد التدريب وتحمل مسؤولية الفريق هو السبيل الوحيد لفهم طبيعة الضغوط النفسية التي يواجهها المدربون.