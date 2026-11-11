طرق طبيعية لعلاج الأم الأذن.. وهذه علامات الخطر

تعد آلام الأذن من الأعراض المزعجة للغاية التي قد تعيق روتين حياتك اليومية وفي حين يلجأ الكثيرون فوراً إلى الحلول والوصفات المنزلية، يؤكد أطباء الأنف والأذن والحنجرة في شبكة أن فهم سبب الألم والتعامل بحذر شديد مع الأذن يُعد أمراً بالغ الأهمية لتجنب أي مضاعفات دائمة في حاسة السمع.

​إليك أبرز النصائح الآمنة لعلاج آلام الأذن وعلامات الخطر التى تتطلب زيارة الطبيب، وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

​1. تجنب إدخال أي أجسام غريبة: الخطأ الشائع الأكثر خطورة عند الشعور بألم أو انسداد في الأذن هو استخدام أعواد القطن لتنظيفها أو حكها ويحذر الأطباء بشدة من هذه العادة و لأن أعواد القطن لا تخرج شمع الأذن بل تدفعه بعيداً ليزداد إحكاماً ويسد قناة الأذن بالكامل، والأخطر من ذلك أنها قد تؤدي بسهولة إلى تمزق طبلة الأذن الحساسة.

​2. تخفيف ضغط الأذن عبر قناة استاكيوس:

تتصل الأذن الوسطى بالحلق عبر قناة تُسمى قناة استاكيوس، وغالباً ما ينتج الألم عن انسداد هذه القناة نتيجة احتقان الأنف أو نزلات البرد:

​مضغ العلكة (لبان) أو التثاؤب: يساعدان في فتح قناة استاكيوس وتعديل الضغط داخل الأذن طبيعياً كما أن شرب الماء ببطء يساعد العضلات على تصريف أي سوائل متراكمة خلف الطبلة.

​3. استخدام البخار واستنشاق الماء الدافئ:

إذا كان التهاب الأذن ناتجاً عن احتقان الجيوب الأنفية أو نزلات البرد، فإن استنشاق البخار الدافئ يساعد في فتح الممرات الهوائية العلوية، وتقليل تورم الأغشية المخاطية، وتخفيف الضغط الضاغط على الأذن الوسطى.

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4.استخدام مسكنات الألم بحذر: يمكن للبالغين استخدام مسكنات الألم التي لا تتطلب وصفة طبية (مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين) تحت إشراف الصيدلي لتقليل الالتهاب والألم المؤقت ريثما يتم تقييم الحالة طبياً.

​متى يشكل التهاب الأذن خطراً

يؤكد الأطباء على ضرورة زيارة الطبيب المختص فوراً في الحالات التالية:

​إذا استمر الألم لأكثر من يومين دون تحسن.

​خروج صديد أو سوائل دموية أو إفرازات ذات رائحة كريهة من الأذن وهي علامة واضحة على وجود عدوى بكتيرية حادة أو ثقب في الطبلة.

​الشعور بدوخة، دوار، أو فقدان مفاجئ في السمع.

​ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الحمى