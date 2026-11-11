قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطوير 70% من شوارع الجيزة.. وبدء التشغيل التجريبي لشارع الهرم قريبًا
إسرائيل تستدعي سفيرها لدى هولندا بعد انتقاده «بن غفير» و«سموتريتش»
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس هو استثمار في الطالب| خاص

دخول أعضاء هيئة التدريس
دخول أعضاء هيئة التدريس
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لدراسة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تطوير الجامعات لا يتحقق فقط بتحديث المباني والمعامل والتوسع في البرامج الدراسية، وإنما يبدأ بالاهتمام بالأستاذ الجامعي باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في تكوين شخصية الطالب وصقل مهاراته العلمية والفكرية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على استقرارهم الوظيفي والنفسي، ويمنحهم مساحة أكبر للتفرغ لمهام التدريس والبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الطالب وجودة مخرجات التعليم.

 نقل المعلومات إلى منظومة تعليمية

وأضافت أن الجامعات المصرية مطالبة بالانتقال من مفهوم التعليم القائم على نقل المعلومات إلى منظومة تعليمية تعتمد على الابتكار والتفكير النقدي والمهارات التطبيقية، وهو ما يتطلب وجود أستاذ جامعي قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، وتطوير أدواته وأساليب تدريسه باستمرار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يجب أن يتزامن مع تطوير منظومة التعليم الجامعي، وربط البرامج والتخصصات باحتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي الذي يقدم حلولًا عملية للتحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وشددت العسيلي على أهمية أن يتضمن التصور الحكومي آليات مستدامة لتحسين الأوضاع المادية للأكاديميين، مع الاهتمام بالباحثين والشباب من أعضاء هيئة التدريس، وتوفير حوافز تشجع على التميز والإبداع والابتكار.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الطالب هو المستفيد الأول من أي تحسن حقيقي في أوضاع الأستاذ الجامعي، وأن الإنفاق على الكفاءات الأكاديمية ليس عبئًا على الدولة، بل استثمار طويل الأجل في بناء أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية.


 

مجلس النواب النائبة نجلاء العسيلي الحكومة دخول أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز الشراكة في أسواق رأس المال

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع وكالة «ميجا» التابعة للبنك الدولي تعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية بمصر

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد