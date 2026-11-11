برلمانية: تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس هو استثمار في الطالب| خاص

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لدراسة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تطوير الجامعات لا يتحقق فقط بتحديث المباني والمعامل والتوسع في البرامج الدراسية، وإنما يبدأ بالاهتمام بالأستاذ الجامعي باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في تكوين شخصية الطالب وصقل مهاراته العلمية والفكرية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على استقرارهم الوظيفي والنفسي، ويمنحهم مساحة أكبر للتفرغ لمهام التدريس والبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الطالب وجودة مخرجات التعليم.

نقل المعلومات إلى منظومة تعليمية

وأضافت أن الجامعات المصرية مطالبة بالانتقال من مفهوم التعليم القائم على نقل المعلومات إلى منظومة تعليمية تعتمد على الابتكار والتفكير النقدي والمهارات التطبيقية، وهو ما يتطلب وجود أستاذ جامعي قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، وتطوير أدواته وأساليب تدريسه باستمرار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يجب أن يتزامن مع تطوير منظومة التعليم الجامعي، وربط البرامج والتخصصات باحتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي الذي يقدم حلولًا عملية للتحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وشددت العسيلي على أهمية أن يتضمن التصور الحكومي آليات مستدامة لتحسين الأوضاع المادية للأكاديميين، مع الاهتمام بالباحثين والشباب من أعضاء هيئة التدريس، وتوفير حوافز تشجع على التميز والإبداع والابتكار.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الطالب هو المستفيد الأول من أي تحسن حقيقي في أوضاع الأستاذ الجامعي، وأن الإنفاق على الكفاءات الأكاديمية ليس عبئًا على الدولة، بل استثمار طويل الأجل في بناء أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية.



