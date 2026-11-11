رئيس مجلس النواب: تمكين الشباب مسؤولية مشتركة بين مصر وقبرص واليونان

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الاهتمام بالشباب يمثل أولوية قصوى، وأحد أهم محاور ومجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة المستقبل وصناعته، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.

جاء ذلك خلال مداخلته أمام جلسة «تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام»، حيث استعرض جهود الدولة المصرية في تمكين الشباب، ومقترحات تعزيز التعاون البرلماني الثلاثي في هذا المجال.

الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032 تستهدف الاستثمار في طاقات الشباب

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تمكين الشباب يحظى باهتمام كبير في مصر، إيمانًا بالدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية وبناء الدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، التي تستهدف الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، بما يدعم إسهامهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن برامج إعداد القيادات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تتكامل مع هذه الاستراتيجية، وتسهم في إعداد كوادر وقيادات شابة مؤهلة للمشاركة في العمل العام والإداري والمجتمعي، وتولي مسؤولياته والإسهام في مسيرة التنمية بالوطن.

قمة العلمين 2026 تستكمل جهود تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الشباب والرياضة

ولفت هشام بدوي إلى أن القمة العاشرة التي عُقدت في القاهرة خلال يناير 2025 أكدت أهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مجالي الشباب والرياضة، والعمل على دعمها من خلال مذكرات تفاهم ثنائية أو ثلاثية، وتبادل الدعوات بما يتيح للشباب تبادل الخبرات والمهارات.

وأضاف أن قمة العلمين في سبتمبر 2026 جاءت استكمالًا لما أقرته القمة العاشرة، لتؤكد مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي وتعزيز فاعليتها، من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص، بما يوفر إطارًا عمليًا لدفع المبادرات المتعلقة بالشباب نحو برامج ومشروعات ملموسة.

مقترح ملتقى ثلاثي يجمع البرلمانيين الشباب

وأكد رئيس مجلس النواب إمكانية إسهام البرلمانات الثلاثة في دعم هذا المسار، من خلال تعزيز التواصل المنتظم بين اللجان المختصة بالشباب والرياضة، وتنظيم ملتقى ثلاثي يجمع البرلمانيين الشباب، بما يكفل تبادل الزيارات والخبرات.

وأشار إلى أهمية إقامة ورش عمل مشتركة حول المهارات الرقمية والتعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال والتشغيل والمشاركة المجتمعية والرياضة.

كما طرح إمكانية تبادل الخبرات التشريعية بشأن السياسات والبرامج الداعمة لفرص الشباب في التدريب والعمل، وصياغة خطة عمل برلمانية مشتركة تتضمن توصيات تُرفع إلى الجهات المعنية في الدول الثلاث.

وأوضح أن هذه المقترحات من شأنها تعزيز استمرارية التعاون وارتباطه باحتياجات الشباب، والمساهمة في ترجمة التوجهات السياسية إلى مبادرات وفرص ملموسة.

واختتم هشام بدوي بالتأكيد على أن تمكين الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية مسؤولية مشتركة تستلزم تضافر جهود المؤسسات، والاستماع إلى تطلعاتهم، وإتاحة فرص أوسع للتعلم والتدريب والعمل والمشاركة، والاستثمار في قدراتهم، لا سيما في مجالات المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال.

وشدد على تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وقبرص واليونان في مجال الشباب، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم المبادرات القائمة، وإطلاق برامج مشتركة توسع فرص التعلم والتدريب والعمل والمشاركة أمام الأجيال الشابة.