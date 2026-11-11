10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتزايد التحذيرات الطبية من الأمراض الموسمية التي تهدد صحة المواطنين، خاصة مع انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن بعض التطعيمات المهمة، وعلى رأسها تطعيم الحصبة.

ووجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، رسائل تحذيرية مهمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالالتزام بالعادات الصحية السليمة والحصول على التطعيمات اللازمة، محذرًا من خطورة مرض الحصبة الذي لا يقتصر على ظهور طفح جلدي، بل قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.

10 نصائح مهمة للاستعداد لفصل الشتاء

الإنفلونزا

وكشف الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد المواطنين على الاستعداد لفصل الشتاء وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، مع تفضيل الملابس القطنية، والانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الصباح، وتجنب التعرض المفاجئ للبرودة.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل مخاطر مضاعفاتها، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.

أطعمة مهمة لدعم الجهاز المناعي

وأشار الحداد إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية باعتبارها أحد العوامل المهمة لدعم وظائف الجهاز المناعي، موضحًا أهمية تناول البقوليات والمكسرات والعدس والفول، والاعتماد على الوجبات الطبيعية المتوازنة.

وأضاف أن التعرض الآمن لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين «د»، كما نصح بالحرص على تناول الفاكهة الغنية بفيتامين «سي»، مثل الجوافة والبرتقال، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على ساعات نوم كافية.

وحذر من التوتر والقلق المستمرين، لما قد يترتب عليهما من تأثيرات سلبية على صحة الجسم، مؤكدًا أن الالتزام بالعادات الصحية اليومية يمثل خطوة أساسية للاستعداد لفصل الشتاء والحد من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية.

أمجد الحداد يحذر من شائعات تطعيمات الحصبة

وفي سياق آخر، حذر الدكتور أمجد الحداد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن تطعيمات الحصبة، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أساس علمي، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والتشكيك في أهمية التطعيمات.

وأوضح أن برامج التطعيمات المصرية تُعد من البرامج القوية، مشيرًا إلى أن الأجيال السابقة حصلت على تطعيم الحصبة، وهو ما يعكس أهمية استمرار الالتزام بالتطعيمات لحماية الأطفال من الأمراض المعدية.

الحصبة ليست مجرد طفح جلدي.. ومضاعفاتها قد تصل للوفاة

ولفت استشاري الحساسية والمناعة إلى أن بعض الدول تسجل إصابات ووفيات بسبب مرض الحصبة، مشيرًا إلى رصد حالات إصابة ووفيات بالمرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس خطورة المرض والمضاعفات الصحية المرتبطة به.

وشدد الحداد على أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم الحصبة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة التي قد تصل إلى الوفاة، مؤكدًا أن الحصبة ليست مجرد طفح جلدي كما يعتقد البعض، وإنما مرض خطير قد يشكل تهديدًا للحياة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمان تطعيم الحصبة، موضحًا أنه يُستخدم منذ سنوات طويلة، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات والالتزام ببرامج التطعيمات، حفاظًا على صحة الأطفال والمجتمع.

