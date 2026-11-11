جمال شعبان يحذر من موسم الفيروسات: احذروا الخروج صباحًا دون ملابس مناسبة

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرات للمواطنين بضرورة الانتباه للتغيرات الجوية، وارتداء الملابس المناسبة، مع ضرورة الاهتمام بصحة الأطفال، وحمايتهم من التعرض للطقس المتقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أننا نعيش خلال هذه الفترة موسم انتشار العدوى الفيروسية، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في درجات الحرارة.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة تختلف عنها في المساء والصباح الباكر، وهو ما يتطلب اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس على مدار اليوم، لتجنب التعرض المفاجئ للبرودة.

أمراض الخريف

وأشار إلى أن فصل الخريف من الفترات التي تشهد انتشارًا للأمراض التنفسية والعدوى الفيروسية، محذرًا من عدم الانتباه للتغيرات الجوية، خاصة عند الخروج من المنزل في ساعات الصباح الباكر.

نصائح لحماية الأطفال من تقلبات الطقس

وشدد جمال شعبان على ضرورة اهتمام الأسر بصحة الأطفال خلال هذه الفترة، وتوفير الملابس المناسبة لهم وفقًا لحالة الطقس، مع الحرص على حمايتهم من التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة.

واختتم بالتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والانتباه للتغيرات الجوية، لتقليل فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية والأمراض التنفسية خلال موسم الخريف.