أمجد الحداد يحذر من خطورة الحصبة: مرض مميت وليس مجرد طفح جلدي

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن تطعيمات الحصبة لا تستند إلى أساس علمي، مشددًا على أهمية حصول الأطفال على اللقاح وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع حصلوا في الماضي على تطعيم الحصبة، مطالبًا المواطنين بالنظر إلى تجارب الأجيال السابقة، موضحًا أن برامج التطعيمات المصرية تُعد من البرامج القوية.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن هناك دولًا تسجل إصابات ووفيات بسبب الحصبة، لافتًا إلى رصد حالات إصابة ووفيات بالمرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس خطورة المرض ومضاعفاته الصحية.

وشدد على أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم الحصبة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، مؤكدًا أن الحصبة ليست مجرد طفح جلدي كما يعتقد البعض، وإنما مرض قد يكون مميتًا.

واختتم الدكتور أمجد الحداد تصريحاته بالتأكيد على أمان تطعيم الحصبة، موضحًا أنه يستخدم منذ سنوات طويلة، ولم يثبت وجود مشكلة تتعلق بالحصول عليه، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات والالتزام بالتطعيمات حفاظًا على صحتهم.