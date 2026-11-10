وزير الصحة يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي



التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مساء الثلاثاء بالدكتور مصعب نزال العلي وزير الصحة بسوريا على هامش انعقاد الدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الصحي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء تناول تطلع الجانب السوري للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المنظومة الصحية ولا سيما التجربة الرائدة في القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي» إلى جانب فرص التعاون في تدريب الكوادر الطبية من خلال استقبال وفود من الأطباء السوريين داخل المستشفيات المصرية والاستفادة من الإمكانات التدريبية للمؤسسات الصحية المصرية.



وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على بحث إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن مجالات التعاون المقترحة وآليات تفعيلها بما يسهم في تعزيز الشراكة الصحية وتبادل الخبرات لخدمة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا دعم مصر الكامل للأشقاء في سوريا والاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات والإمكانات المتاحة بما يلبي احتياجات الجانب السوري ويعزز كفاءة الخدمات الطبية.