ضبط 21 مخالفة بمحطات الوقود ورصد التصرف في 250 لتر سولار بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملات رقابية مكثفة على محطات تموين وخدمة السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 21 مخالفة تموينية وإحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية ومختلف المنشآت، والتصدي لكافة صور المخالفات والتلاعب بالسلع والمواد البترولية.

وأضاف أن الحملات الرقابية الصباحية والمسائية مستمرة على محطات تموين وخدمة السيارات، للتأكد من سلامة تداول المنتجات البترولية وفقا للقواعد القانونية، ومراجعة السجلات التموينية، وفحص أجهزة قياس ومتابعة المخزون المعروفة باسم ATG، إلى جانب التأكد من انتظام العمل وعدم وجود مخالفات في عمليات الصرف والتداول.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها بين عدم الانتظام في سجل 21 بترول، وعدم وجود شريط مقياس بإحدى المحطات، فضلا عن رصد التصرف في 250 لترا من السولار بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء المحافظة، لإحكام الرقابة على محطات الوقود وضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها، والتصدي لمحاولات التلاعب أو الاتجار غير المشروع بها.