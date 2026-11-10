محافظ الأقصر يستقبل وفدا كنسيا لبحث الاستعدادات لموسم احتفالات الرزيقات

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفد اللجنة البابوية المشرفة على دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت، وذلك لتقديم الدعوة للمحافظ لزيارة الدير والمشاركة في فعاليات موسم الاحتفالات السنوي، الذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وضم الوفد نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على الدير، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعهما، ونيافة الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، والراهب توماس الرزيقي، أمين الدير.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالوفد الكنسي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة والدعوة الكريمة، ومؤكدًا اعتزازه بروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري، وحرص المحافظة على دعم مختلف الفعاليات والمناسبات الدينية التي تعكس عراقة وتنوع النسيج الوطني المصري.

وأكد المحافظ أهمية موسم احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، باعتباره أحد أبرز المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الأقصر سنويًا، ويستقبل خلالها الدير آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وتيسير الحركة المرورية والخدمات المقدمة لهم طوال فترة الاحتفالات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لاهتمام محافظ الأقصر وحرصه على التواصل مع قيادات الكنيسة، ووجهوا له الدعوة لزيارة الدير والمشاركة في الاحتفالات السنوية، التي تتواصل فعالياتها حتى 16 نوفمبر الجاري.

ويُعد موسم احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات من أبرز التجمعات الدينية السنوية في صعيد مصر، حيث يقام احتفالًا بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، ويشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، وتتضمن فعالياته الصلوات والقداسات والطقوس الكنسية، وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس، إلى جانب الترانيم والألحان القبطية والعظات الروحية، في أجواء تسودها المحبة والتآخي.