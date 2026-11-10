انتصار على الألم.. شفاء الأورمان الأقصر تكرم بطلات رحلة التعافي من سرطان الثدي| صور

نظمت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، حفلاً موسعاً لتكريم عدد من السيدات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك في إطار حرص المستشفى المستمر على تقديم الدعم النفسي لمريضاتها ومشاركتهن رحلة التعافي والتغلب على المرض.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والموسيقية، بالإضافة إلى عرض فيديوهات تسجيلية تبرز رحلة كفاح المتعافيات داخل أقسام المستشفى، وصولاً إلى لحظات الشفاء التام، وفي ختام الاحتفالية، تم تقديم الدروع والشهادات التقديرية والهدايا التذكارية للسيدات المكرمات.

وعبرت السيدات المتعافيات عن بالغ شكرهن وامتنانهن لإدارة مستشفى «شفاء الأورمان» ولجميع الأطباء وأطقم التمريض والرعاية، مشيدات بمستوى الخدمة الطبية والمعاملة الإنسانية التي حظين بها طوال فترة العلاج بالمجان.

وأوضح محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه النماذج المشرفة اللاتي واجهن المرض بكل شجاعة وبسالة لسن مجرد ناجيات، بل هن سفيرات للأمل والطاقة الإيجابية لكل سيدة تخوض رحلة العلاج الآن.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بعزيمة المكرمات وصبرهن خلال مراحل العلاج المختلفة، مؤكداً أن قصص نجاح السيدات المتعافيات تمثل طاقة أمل ونوراً لغيرهن من المريضات اللاتي يخضن المعركة حالياً ضد المرض.

يذكر أن مستشفى «شفاء الأورمان» يسعى دائمًا إلى نشر الثقافة والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لما له من دور محوري وأساسي في رفع نسب الشفاء إلى أعلى المستويات.