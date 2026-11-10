الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الـ12 لتكنولوجيا صناعة السكر

شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا صناعة السكر، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2026، تحت شعار «الابتكار والاستدامة في صناعة السكر»، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين وممثلي شركات السكر من مصر وعدد من دول العالم.

وجاءت المشاركة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي والتعرف على احتياجات المزارعين والجمعيات الزراعية، وبإشراف قيادات قطاع التعاونيات والخدمات الزراعية بالوزارة.

ومثل مديرية الزراعة بالأقصر خلال المؤتمر الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مساعد حمزة العادلي، مدير إدارة المحاصيل السكرية بالمديرية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس أحمد محمد عبد المجيد، أمين عام المجلس، والدكتورة سناء عبد القادر، مستشار مجلس المحاصيل السكرية والأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور حازم سرحان، رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية، إلى جانب نخبة من الباحثين ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من القصب وبنجر السكر.

كما شارك وفود وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجية والتحديات التي تواجه صناعة السكر، وسبل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة في مختلف مراحل الصناعة.

ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط، عددا من القضايا المرتبطة بصناعة السكر في مصر، من خلال جلسات علمية ومحاضرات وأبحاث متخصصة تتناول المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع، فضلا عن استعراض الحلول والتقنيات الحديثة لتطوير الإنتاج.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح المشاركون معرضا يضم منتجات عدد من شركات السكر، إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج تقاوي بنجر السكر.

وشهدت المشاركة عقد لقاءات وتواصل بين ممثلي مديرية الزراعة بالأقصر والخبراء والمتخصصين للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه محصول قصب السكر بالمحافظة، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات والأبحاث العلمية المطروحة لتطوير زراعة المحصول وتحسين الإنتاجية، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لاقتصاد الأقصر الزراعي.