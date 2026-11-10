وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية يزور رئيس جامعة الأقصر

استقبلت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الجامعة الأهلية، وفدًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، برئاسة الدكتور أحمد الملاح، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد حسني نائب مدير الهيئة بالاقصر وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير الشراكة في المجالات الصحية والتدريبية.

وخلال اللقاء، أهدى وفد الهيئة درعًا تكريميًا للدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، تقديرًا لجهودها وجهود جامعة الأقصر في دعم المنظومة الصحية، والمساهمة في تأهيل وتدريب المعاهد الفنية للتمريض بقطاعات الرعاية الصحية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد وفد الهيئة بالدور الذي تقوم به جامعة الأقصر في خدمة العاملين بالمنظومة الصحية، لا سيما أطقم التمريض والعاملين بالأقسام المختلفة، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها الجامعة، وتسهم في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، والمنح المقدمة بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الوظيفي.

وتناول اللقاء بحث آليات توسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتطوير البرامج التدريبية والتخصصية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية والخبرات المتاحة بالجامعة، بما يلبي احتياجات الهيئة والعاملين بها، إلى جانب مناقشة سبل تنفيذ مبادرات مشتركة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمنظومة الصحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل حرص جامعة الأقصر على استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها العلمية والتدريبية لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر العاملة يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم بحثه إلى برامج وخطوات تنفيذية تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف التنموية والصحية بمحافظة الأقصر.