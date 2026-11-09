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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد توقف بسبب الطقس السيئ.. 88 رحلة بالون طائر تعود للتحليق في سماء الأقصر

بعد توقف بسبب الطقس السيئ.. 88 رحلة بالون طائر تعود للتحليق في سماء الأقصر
بعد توقف بسبب الطقس السيئ.. 88 رحلة بالون طائر تعود للتحليق في سماء الأقصر
شمس يونس

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق مجددا في سماء مدينة الأقصر، بعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء الظروف التي تسببت في إلغاء الرحلات خلال الفترة الماضية، لتستعيد المدينة السياحية واحدة من أبرز تجاربها السياحية التي تجذب الزائرين من مختلف دول العالم.

وشهدت سماء الأقصر استئناف 88 رحلة بالون طائر، وسط استعدادات مكثفة من شركات البالون وفرق التشغيل، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة لعمليات الطيران وإجراءات السلامة الجوية، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية قبل السماح بالإقلاع.

ومن جانبه، قال كابتن طيار وائل أحمد، قائد طيار بالون ومدير السلامة الجوية، إن عودة رحلات البالون جاءت عقب تحسن الأحوال الجوية وزوال الظروف التي استدعت إلغاء الرحلات حفاظا على سلامة السائحين وأطقم التشغيل.

وأوضح أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات منظومة البالون الطائر، حيث تخضع الرحلات لمتابعة دقيقة لحالة الطقس وسرعة الرياح واتجاهاتها، ولا يتم السماح بالإقلاع إلا بعد التأكد من توافر الظروف الجوية المناسبة واستيفاء جميع اشتراطات السلامة.

وأضاف أن استئناف 88 رحلة يمثل عودة قوية لحركة البالون الطائر بالأقصر، ويمنح السائحين فرصة الاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية للمدينة من ارتفاعات شاهقة، في تجربة سياحية فريدة تنفرد بها الأقصر وتضعها ضمن أبرز المقاصد العالمية لسياحة المناطيد.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث يستمتع السائحون بمشاهدة معابد ومقابر البر الغربي ونهر النيل والمساحات الزراعية الممتدة، مع شروق الشمس في مشهد يجمع بين سحر الطبيعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

الأقصر اخبار الأقصر البالون الطائر

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