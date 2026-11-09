صحة سوهاج تفحص 220 ألف مواطن خلال شهر.. و70 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

حققت المبادرات الرئاسية الصحية بمحافظة سوهاج نتائج ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما نجحت الفرق الطبية في فحص 220 ألفًا و115 مواطنًا، من خلال 12 مبادرة رئاسية تندرج تحت مظلة «100 مليون صحة»، لتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج بالمجان، والوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف الفئات العمرية بمراكز وقرى المحافظة.

12 مبادرة رئاسية تستهدف صحة المواطنين

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، أن نتائج المبادرات خلال أكتوبر عكست حجم الإقبال على الخدمات الطبية المقدمة، خاصة المبادرات الموجهة للمرأة والأطفال، حيث تصدرت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم قائمة المبادرات من حيث أعداد المستفيدين، بإجمالي 70 ألف طفل من طلاب المدارس، بهدف اكتشاف مشكلات التغذية والنمو والتعامل معها مبكرًا.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرات الرئاسية تحظى بدعم ومتابعة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية دون تمييز، لافتًا إلى استمرار العمل على وصول خدمات المبادرات إلى جميع مراكز وقرى المحافظة.

صحة المرأة وعيون أطفالنا في المقدمة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن مبادرة صحة المرأة نجحت في فحص أكثر من 44 ألفًا و700 سيدة، للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية، فيما شملت مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» فحص 45 ألف طفل من طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن مشكلات الإبصار وتوفير النظارات والعلاج اللازم بالمجان.

كما سجلت مبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية فحص أكثر من 28 ألفًا و500 مواطن، للكشف عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، بينما استفاد 10 آلاف مواطن من مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، التي تستهدف اكتشاف أمراض الكلى مبكرًا، خاصة بين مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

فحوصات للمقبلين على الزواج وحديثي الولادة وكبار السن

وفي إطار الاهتمام بصحة الأسرة، جرى فحص أكثر من 7 آلاف و100 مواطن ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، إلى جانب فحص أكثر من 7 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات لحديثي الولادة، فضلًا عن فحص أكثر من 3 آلاف و200 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وشملت النتائج أيضًا فحص أكثر من 800 مواطن ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وإجراء التدخلات الجراحية والطبية الحرجة بالمجان، فضلًا عن فحص ما يقرب من ألفي مواطن ضمن مبادرة «قلبك أمانة»، ومثلهم تقريبًا ضمن مبادرة رعاية كبار السن، التي تقدم حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية.

كما جرى فحص 534 طفلًا من حديثي الولادة المحجوزين بوحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التي تستهدف اكتشاف 19 مرضًا وراثيًا والتدخل المبكر للحد من مضاعفاتها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيماء علاء كريم، منسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، استمرار فرق العمل في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية أو تدخلات علاجية.

واختتم الدكتور أحمد رفعت بالتأكيد على استمرار جهود المديرية لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الرئاسية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لأبناء محافظة سوهاج.