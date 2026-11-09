قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة سوهاج تفحص 220 ألف مواطن خلال شهر.. و70 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية
سوهاج _ أنغام الجنايني

حققت المبادرات الرئاسية الصحية بمحافظة سوهاج نتائج ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما نجحت الفرق الطبية في فحص 220 ألفًا و115 مواطنًا، من خلال 12 مبادرة رئاسية تندرج تحت مظلة «100 مليون صحة»، لتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج بالمجان، والوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف الفئات العمرية بمراكز وقرى المحافظة.

12 مبادرة رئاسية تستهدف صحة المواطنين

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، أن نتائج المبادرات خلال أكتوبر عكست حجم الإقبال على الخدمات الطبية المقدمة، خاصة المبادرات الموجهة للمرأة والأطفال، حيث تصدرت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم قائمة المبادرات من حيث أعداد المستفيدين، بإجمالي 70 ألف طفل من طلاب المدارس، بهدف اكتشاف مشكلات التغذية والنمو والتعامل معها مبكرًا.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرات الرئاسية تحظى بدعم ومتابعة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية دون تمييز، لافتًا إلى استمرار العمل على وصول خدمات المبادرات إلى جميع مراكز وقرى المحافظة.

صحة المرأة وعيون أطفالنا في المقدمة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن مبادرة صحة المرأة نجحت في فحص أكثر من 44 ألفًا و700 سيدة، للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية، فيما شملت مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» فحص 45 ألف طفل من طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن مشكلات الإبصار وتوفير النظارات والعلاج اللازم بالمجان.

كما سجلت مبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية فحص أكثر من 28 ألفًا و500 مواطن، للكشف عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، بينما استفاد 10 آلاف مواطن من مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، التي تستهدف اكتشاف أمراض الكلى مبكرًا، خاصة بين مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

فحوصات للمقبلين على الزواج وحديثي الولادة وكبار السن

وفي إطار الاهتمام بصحة الأسرة، جرى فحص أكثر من 7 آلاف و100 مواطن ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، إلى جانب فحص أكثر من 7 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات لحديثي الولادة، فضلًا عن فحص أكثر من 3 آلاف و200 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وشملت النتائج أيضًا فحص أكثر من 800 مواطن ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وإجراء التدخلات الجراحية والطبية الحرجة بالمجان، فضلًا عن فحص ما يقرب من ألفي مواطن ضمن مبادرة «قلبك أمانة»، ومثلهم تقريبًا ضمن مبادرة رعاية كبار السن، التي تقدم حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية.

كما جرى فحص 534 طفلًا من حديثي الولادة المحجوزين بوحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التي تستهدف اكتشاف 19 مرضًا وراثيًا والتدخل المبكر للحد من مضاعفاتها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيماء علاء كريم، منسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، استمرار فرق العمل في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية أو تدخلات علاجية.

واختتم الدكتور أحمد رفعت بالتأكيد على استمرار جهود المديرية لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الرئاسية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لأبناء محافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مبادرة الرئاسة رئيس الجمهورية صحة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

شروط المعاش المبكر

دليلك الشامل للتقاعد الآمن.. شروط المعاش المبكر 2026 طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148

أسعار السجائر في السوق المصري

لمواجهة جشع التجار.. الأسعار الفعلية والمعتمدة لعلب السجائر والتبغ بالسوق المصري

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد