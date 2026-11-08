ري سوهاج يستجيب لتعليمات المحافظ: تطهير مكثف لسحارة أخميم ومخرات السيول لتأمين المحافظة

استجابت الإدارة العامة للري بسوهاج بشكل فوري لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حيث دفعت بمعداتها لاستمرار أعمال التطهير والصيانة الشاملة أمام سحارة مصرف أخميم الرئيسي، المار أسفل ترعتي نجع حمادي الشرقية عند الكيلو 95.

وتمكنت فرق الصيانة من إزالة جميع المخلفات والتراكمات أمام السحارة وعلى امتداد المصرف المخصص لاستقبال السيول، لضمان كفاءته وتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية.

محافظة سوهاج

وجاء التحرك العاجل أعقاب جولة ميدانية مفاجئة قام بها اللواء طارق راشد، برفقة نائبه كمال سليمان، لتفقد مخرات السيول الصناعية والطبيعية بالمحافظة.

ورصد المحافظ وجود تراكمات ومخلفات في بعض المخرات والمصارف، ووجّه بسرعتها وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وفي هذا الإطار، أكد مهندس محمد طايع، مدير عام الري بسوهاج، الالتزام بتنفيذ توجيهات المحافظ باستمرار أعمال الصيانة والتطهير الاحترازية طوال هذه الفترة، وتكثيف التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كفاءة جميع مخرات السيول بالمحافظة، بما يضمن الجاهزية التامة لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة وحماية الأرواح والممتلكات.