سوهاج ترفع درجة الاستعداد لموسم السيول.. 26 سد إعاقة و7 بحيرات صناعية و26 مخرًا لحماية المحافظة

مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية واحتمالات سقوط أمطار غزيرة، بدأت محافظة سوهاج تحركاتها الميدانية للتأكد من جاهزية منظومة مواجهة السيول، ومراجعة مخرات السيول والمصارف والترع والسدود، لمنع تراكم المياه أو حدوث أي تداعيات قد تهدد المناطق السكنية والطرق والمنشآت الحيوية.

وتتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الري والوحدات المحلية، لمراجعة جميع مواقع تصريف مياه الأمطار والسيول، والتأكد من خلوها من المخلفات والتعديات التي قد تعوق حركة المياه، بالتزامن مع الاستعداد لتفعيل غرف العمليات ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة.

26 مخرًا طبيعيًا وصناعيًا لمواجهة السيول

وتضم محافظة سوهاج منظومة متنوعة لمواجهة أخطار السيول، تشمل 15 مخر سيل طبيعيًا، و11 مخرًا صناعيًا، بإجمالي أطوال تصل إلى 32 كيلومترًا، فضلًا عن 26 سد إعاقة و7 بحيرات صناعية، تمثل عناصر أساسية في استقبال وتصريف مياه الأمطار والسيول والحد من مخاطرها.

وتتطلب هذه المنظومة متابعة مستمرة لأعمال التطهير والصيانة، والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعديات داخل مجاري السيول، بما يضمن قدرتها على استيعاب المياه وتصريفها بصورة آمنة حال تعرض المحافظة لموجات أمطار غزيرة.

جولات ميدانية لمراجعة مخرات السيول

وفي إطار الاستعدادات، أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مخرات السيول والمصارف بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول محتملة.

وشملت الجولة تفقد مخر سيل الكوثر بالسلاموني، ومصرف أخميم الرئيسي بالكيلو 1.5، وسحارة الجلاوية بساقلتة أسفل ترعة السلاموني بالكيلو 25، بالإضافة إلى ترعة نجع حمادي الشرقية بالكيلو 95.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع أي تراكمات للقمامة أو عوائق داخل المخرات والمصارف، وتكثيف أعمال المرور الدوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية ضد المخالفين الذين يلقون المخلفات والقمامة داخل مجاري السيول.

غرفة عمليات لمتابعة الأمطار على مدار الساعة

ووجه محافظ سوهاج بإعداد تقرير مفصل بأعمال تطهير المخرات والمصارف والترع، بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية وإدارة المتابعة بالديوان العام، مع التأكيد على استمرار أعمال الصيانة اللازمة للسدود والحواجز والبحيرات الصناعية.

كما شدد على ضرورة المرور على جميع مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو معوقات قد تؤثر على كفاءة منظومة التصريف.

وفي إطار الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ، وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم جميع الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بصورة مستمرة، لضمان سرعة التحرك والتعامل مع أي تغيرات في الأحوال الجوية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة محافظة سوهاج للاستعداد لموسم الشتاء، من خلال مراجعة البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول، ورفع درجة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة.