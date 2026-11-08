طريقة عمل المسقعة بالبشاميل في المنزل.. وصفة شهية بخطوات سهلة

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة ومختلفة لتقديم أكلات الغداء، وتعد المسقعة بالبشاميل من الأطباق المميزة التي تجمع بين الباذنجان واللحمة المفرومة وصلصة الطماطم وطبقة البشاميل الكريمية، لتقدم مذاقًا مختلفًا عن المسقعة التقليدية.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في المنزل، كما يمكن تقديمها في العزومات بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء.

مكونات المسقعة بالبشاميل

لتحضير المسقعة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ثمرة باذنجان رومي كبيرة.

2 ثمرة فلفل أخضر.

2 ثمرة طماطم مقطعة.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

كوب عصير طماطم.

250 جرامًا من اللحمة المفرومة المعصجة.

ملح وفلفل أسود وكمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 أكواب لبن دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة حسب الرغبة.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

قطعي الباذنجان إلى شرائح متوسطة، ورشي عليه قليلًا من الملح واتركيه عدة دقائق، ثم جففيه جيدًا. حمري شرائح الباذنجان في الزيت أو ادهنيها بالزيت وأدخليها الفرن حتى تنضج. في مقلاة على النار، ضعي الزيت والبصل والثوم وقلبي حتى يذبلا. أضيفي الطماطم وعصير الطماطم والتوابل، واتركي الخليط حتى تتسبك الصلصة. أضيفي اللحمة المفرومة المعصجة وقلبي المكونات جيدًا.

طريقة تحضير البشاميل

ضعي الزبدة في إناء على النار حتى تذوب. أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا لمدة دقيقة. اسكبي اللبن الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي. أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب، واستمرّي في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب.

طريقة رص المسقعة بالبشاميل في الصينية

ادهني صينية الفرن بطبقة خفيفة من البشاميل. رصي شرائح الباذنجان والفلفل الأخضر. وزعي خليط اللحمة المفرومة وصلصة الطماطم. أضيفي طبقة أخرى من الباذنجان، ثم اسكبي البشاميل على الوجه. وزعي الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى يحمر الوجه ويكتسب اللون الذهبي.

سر نجاح المسقعة بالبشاميل

للحصول على مسقعة متماسكة ولذيذة، احرصي على ترك صلصة الطماطم تتسبك جيدًا حتى تتخلص من السوائل الزائدة، مع عدم جعل البشاميل خفيفًا أكثر من اللازم.

ويفضل ترك الصينية لمدة 10 دقائق بعد خروجها من الفرن قبل التقطيع، حتى تتماسك الطبقات ويسهل تقديمها.

ويمكن تقديم المسقعة بالبشاميل ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء.