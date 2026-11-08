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إعلامي: الأهلي استعاد شخصيته قبل مواجهة بيراميدز.. ومكاسب فنية ونفسية بالجملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي استعاد شخصيته قبل مواجهة بيراميدز.. ومكاسب فنية ونفسية بالجملة

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم البرامج بقناة الأهلي، بالفوز الكبير الذي حققه الفريق بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن الانتصار يمثل دفعة مهمة قبل مواجهة بيراميدز، لما يحمله من مكاسب فنية ونفسية، في ظل ظهور الروح القتالية والضغط المستمر والإصرار على تحقيق الفوز.

الأهلي

وأكد فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أداء الأهلي كان الأفضل مقارنة بباقي الفرق، رغم التقليل من قيمة الانتصار بسبب مواجهة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الزمالك عانى أمام مصر للتأمين، أحد فرق الدرجة الثالثة، قبل أن يحسم المباراة في الدقيقة 86، بينما فاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون رد بأداء أقل من الأهلي.

وأشاد فارس بمستوى زيزو وتسجيله هدفين، واستمرار تألق عمر الساعي وتأثيره داخل الملعب، مؤكدًا أهمية جاهزية ياسر إبراهيم وأشرف داري لمواجهة بيراميدز، والإشادة بمستوى هاني عقب عودته، إلى جانب توفيق محمد الذي يؤدي واجبات مركزه ببساطة، مشددًا على أن الأهلي يمتلك حلولًا قوية على دكة البدلاء، وأن استعادة شخصية الفريق تعتمد على اللعب الصحيح والروح القتالية.

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