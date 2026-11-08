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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يُوجّه رسالة إلى خافيير تيباس بسبب ضغط المباريات: «اتركونا وشأننا»

مورينيو
مورينيو
باسنتي ناجي

شنّ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، هجومًا على جدول المباريات، بسبب ضغط المواجهات خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن فريقه لا يحصل على الوقت الكافي للراحة والاستعداد.

مورينيو

وقال مورينيو: «كل ما أطلبه هو ألا يفعلوا لنا أشياء كهذه مرة أخرى، حيث نلعب يوم الأحد، ثم الأربعاء، ثم السبت، هذا غير منطقي».

وأضاف: «لعب برشلونة وأتلتيكو يومي الثلاثاء والأحد، فلماذا نلعب الأربعاء والأحد، ونضطر إلى النوم في فالديبيباس، لأننا عدنا من أثينا في الساعة الثالثة صباحًا؟».

واختتم تصريحاته برسالة مباشرة: «أطلب منهم أن يتركونا وشأننا».

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