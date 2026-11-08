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هآرتس: القائمة العربية الموحدة مستعدة لدعم حكومة آيزنكوت دون اتفاق ائتلافي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: القائمة العربية الموحدة مستعدة لدعم حكومة آيزنكوت دون اتفاق ائتلافي

آيزنكوت
آيزنكوت
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول في القائمة العربية الموحدة، أن القائمة مستعدة لدعم حكومة برئاسة زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، حتى من دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي رسمي.

وبحسب التصريح المنسوب إلى المسؤول، فإن دعم القائمة قد يتيح لآيزنكوت تشكيل حكومة جديدة دون الحاجة إلى انضمام القائمة رسمياً إلى الائتلاف الحكومي.

وأكد غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عزمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل مشروع حكومة الطوارئ الوطنية إلى واقع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل.

وقال آيزنكوت، عقب إعلان تكليفه بالمهمة، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددًا على أن فريقه سيعمل على إنجاز هذا الهدف، في إشارة إلى رغبته في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر الحكومة في ائتلاف حزبي ضيق.

يأتي هذا الموقف بعد اختيار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت لتولي مهمة تشكيل الحكومة، عقب مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية أظهرت حصوله على توصية 67 نائبًا من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما لم توصي كتلة تضم سبعة نواب بأي مرشح.

ويواجه آيزنكوت تحديًا يتمثل في تحويل هذا التأييد البرلماني إلى أغلبية فعلية داخل الكنيست، إذ لا تعني توصيات النواب بالضرورة موافقة جميع الكتل على المشاركة في ائتلاف حكومي واحد. وتحتاج الحكومة إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل لنيل الثقة.

كان آيزنكوت قد طرح أربعة مبادئ لتشكيل حكومته، تشمل الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، إلى جانب الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والحكومية.

ومن المقرر أن يتسلم آيزنكوت كتاب التكليف رسميًا من هرتسوغ، الأحد، ليبدأ مهلة تبلغ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.

هآرتس إسرائيل القائمة العربية الموحدة غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

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