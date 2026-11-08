تقلبات جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تشهد عدد من المحافظات المصرية تقلبات جوية ملحوظة، مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وسط تحذيرات من استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل، وتوقعات بتحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أمطار على القاهرة ومحافظات شمال الصعيد

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، موضحة أن بعض المحافظات تشهد فرصًا لسقوط الأمطار، تشمل القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء الحالية أقرب إلى الطقس الشتوي، مع انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

تحسن تدريجي في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي من المتوقع أن يتحرك اعتبارًا من الغد باتجاه بلاد الشام، ما يسهم في تحسن تدريجي بحالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مع تراجع فرص سقوط الأمطار.

وأضافت أن فرص الأمطار ستصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات الشمالية، وعلى رأسها دمياط، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الأجواء غدًا ستكون أكثر استقرارًا مقارنة باليوم، باستثناء شمال سيناء.

تحذير من برودة الطقس خلال ساعات الليل

ولفتت منار غانم إلى أن المنخفض الجوي تسبب في سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالأردن وفلسطين، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على قطاع غزة غدًا، نتيجة تحرك المنخفض نحو بلاد الشام.

وأكدت أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال فترات الليل، كما أن السحب التي حجبت أشعة الشمس ساهمت في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء، إلى جانب نشاط الرياح القوي.

وشددت على ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الليل، وارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، في ظل استمرار الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.