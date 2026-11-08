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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام ألانيا سبور اليوم في الدوري التركي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة المدير الفني توماس ريس، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ألانيا سبور، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي لكرة القدم، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور في الدوري التركي

يحل طرابزون سبور ضيفًا على ألانيا سبور، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز لموسم 2026/2027.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بطموحات كبيرة، حيث يأمل في العودة بالنقاط الثلاث وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة خلال الموسم الحالي.

موقف طرابزون سبور وألانيا سبور في جدول الدوري

يحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 22 نقطة، بعدما قدم مستويات جيدة خلال الجولات الماضية، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على المتصدرين والاقتراب من قمة المسابقة.

في المقابل، يخوض ألانيا سبور المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

غيابات طرابزون سبور أمام ألانيا سبور

يعاني الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة اليوم، حيث تأكد غياب 8 لاعبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابات، وهو ما يضع المدرب أمام تحدٍ لاختيار العناصر المناسبة لتعويض الغائبين.

محمد صلاح سلاح طرابزون سبور أمام ألانيا

يعول طرابزون سبور على تألق نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى بمختلف البطولات.

وسجل صلاح 8 أهداف في منافسات الدوري التركي، ليصبح أحد أبرز الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفريق في مواجهة ألانيا سبور.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام ألانيا سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، ستيفان سافيتش، نوايوو، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، كاباسكال.

خط الوسط الهجومي: نواه سافيولو، إرنست موتشي، محمد صلاح.

خط الهجوم: أونواتشو.

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح خلال اللقاء، في ظل الآمال المعقودة عليه لقيادة الخط الأمامي ومساعدة طرابزون سبور على حصد الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري التركي هذا الموسم

طرابزون سبور محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

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