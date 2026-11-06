محمد صلاح يوجه رسالة قوية لزملائه في طرابزون سبور بعد السقوط أمام فرايبورج

حرص النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، على احتواء حالة الإحباط داخل الفريق، عقب الخسارة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

محمد صلاح يوجه رسالة قوية لزملائه في طرابزون

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن محمد صلاح وجه رسالة إلى زملائه بالفريق، شدد خلالها على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية والتكاتف من أجل تجاوز التعثر الأخير، وعدم السماح للهزيمة بالتأثير على مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الخسارة أمام فرايبورج لتضع حدًا لسلسلة انتصارات طرابزون سبور، التي استمرت 7 مباريات متتالية بمختلف البطولات، كما سجلت الهزيمة الأولى للفريق التركي في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

ولم يتردد قائد الفراعنة في الاعتراف بتراجع مستواه خلال المواجهة، وكذلك زميله البرازيلي فابينيو، مؤكدًا أن الثنائي كان بإمكانه تقديم مردود أفضل، واستغلال الفرص التي أتيحت أمام المرمى.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب اللقاء: «أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة»، مضيفًا: «أتيحت لي فرص كان ينبغي عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أيضًا أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».

ووجه صلاح رسالة تحفيزية لزملائه، قائلًا: «ولكن هذه هي كرة القدم، لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور، يجب أن نتكاتف سويًا، خاصة في مثل هذه الأمسيات».

وتعكس تصريحات محمد صلاح حرصه على تحمل المسؤولية بصفته أحد قادة الفريق، والعمل على إعادة الثقة بين اللاعبين، من أجل استعادة النتائج الإيجابية ومواصلة المنافسة على البطولات التي يشارك فيها طرابزون سبور.