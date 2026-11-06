قصور الثقافة تقدم محاضرات توعوية وورشا فنية ضمن برنامج "كتاب وفن وحكاية" بقرية السوالم بسوهاج

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج "كتاب وفن وحكاية" الذي ينفذه قصر ثقافة الطفل بسوهاج بقرى مبادرة "حياة كريمة"، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني بين الأطفال، والوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى الأكثر احتياجا.

نفذت الفعاليات بمركز شباب السوالم بطهطا، وتضمنت محاضرة بعنوان "حقوق الطفل"، قدمتها الدكتورة رجاء حسين، المشرف العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تناولت خلالها حقوق الطفل الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تتيح لهم النمو السليم والتعبير عن أنفسهم.

أعقب ذلك لقاء توعوي بعنوان "السعار"، قدمته الدكتورة شذى أحمد، من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، تناولت خلالها التعريف بمرض السعار ومخاطره، وطرق انتقاله من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، مؤكدة ضرورة التوجه إلى الجهات الطبية المختصة عند التعرض لأي عقر.

وتضمن اليوم عرض فانوس سحري بعنوان "بياض الثلج"، إلى جانب ورشة لتعليم الرسم للأطفال، وأخرى لتعليم تطريز الكانفا، تدريب الفنانة ميرفت محمد، وفقرة رسم على الوجه.

كما أقيم معرض للكتاب ضم أكثر من 100 عنوان من إصدارات متنوعة، بهدف التشجيع على القراءة واكتساب المعرفة.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة سوهاج، واختتمت بتنظيم مسابقة في المعلومات العامة، وتوزيع مجلات "قطر الندى" على الفائزين.