القومي للمرأة يهنئ سارة سمير لفوزها بفضية وبرونزية العالم لرفع الأثقال بالصين

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية سارة سمير، بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر، بعد رفعها 144 كجم، والميدالية البرونزية ، ضمن منافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال المقامة بالصين.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن خالص فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدة أن البطلة سارة سمير تمثل نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية، بما حققته من نجاحات وإنجازات متتالية في المحافل الرياضية الدولية، وما تجسده من إصرار وعزيمة وقدرة على تحقيق التميز، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.