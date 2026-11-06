ضبط سائق سيارة ربع نقل عرض حياة طلاب مدارس للخطر في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «ربع نقل» بالسماح لعدد من طلاب المدارس بالجلوس بالصندوق الخلفي للسيارة حال سيرها بأحد الطرق بالشرقية، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة، وتبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 1 من الشهر الجاري، على النحو المشار إليه، حال سيره بأحد الطرق بالصالحية الجديدة.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.