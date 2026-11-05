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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

البطاقة الصفراء.. شروط استخراج شهادة التطعيمات الدولية للسفر بالخارج

البطاقة الصفراء
البطاقة الصفراء
خالد يوسف

تُشكل البطاقة الصفراء شرطاً صحياً حاسماً لا غنى عنه للمسافرين نحو وجهات محددة، حيث تفرض السلطات المختصة في عدة دول إبراز الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية كوثيقة إلزامية لاستكمال إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، وتحديداً للقادمين من مناطق موبوءة أو المتوجهين نحو دول تطلب تحصيناً مُسبقاً ضد الحمى الصفراء، وفي هذا السياق، شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التحرك المبكر ومراجعة المتطلبات الطبية الرسمية للبلد المقصود لتفادي أي عراقيل قانونية أو صحية.


ما هي البطاقة الصفراء؟

البطاقة الصفراء هي الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية «ICVP»، وتُستخدم وثيقة رسمية لإثبات حصول المسافر على بعض اللقاحات التي تشترطها الدول لدخول أراضيها، ويأتي لقاح الحمى الصفراء في مقدمة هذه التطعيمات.

البطاقة الصفراء 

وتختلف الحاجة إلى استخراج البطاقة الصفراء من مسافر إلى آخر، وفقًا للدولة التي يعتزم السفر إليها، وكذلك الدول التي مر بها خلال رحلته، ولذلك لا يُشترط تقديمها عند السفر إلى جميع الوجهات الخارجية.

شروط استخراج البطاقة الصفراء في مصر

يتطلب استخراج الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية الالتزام بمجموعة من الإجراءات والشروط، التي تشمل ما يلي:

- التأكد من اشتراطات التطعيم المعتمدة في الدولة المراد السفر إليها.

البطاقة الصحية

- معرفة اللقاحات المطلوبة وفقًا لوجهة السفر وخط سير الرحلة.

- التوجه إلى أحد مكاتب التطعيمات الدولية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- استكمال إجراءات الكشف والحصول على التطعيمات المطلوبة.

- سداد الرسوم المقررة للحصول على الخدمة.

- استلام الشهادة الدولية المعتمدة، والتأكد من إثبات التطعيمات بها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الصفراء

يجب على المواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الصفراء تجهيز مجموعة من المستندات قبل التوجه إلى مكاتب التطعيمات الدولية، وتشمل:

- أصل جواز سفر ساري المفعول.

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة من جواز السفر.

- بيانات أو مستندات الرحلة ووجهة السفر.

خطوات استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين

يمكن للمواطنين استخراج البطاقة الصفراء من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الاستعلام عن التطعيمات الصحية المطلوبة للسفر إلى الدولة المقصودة.

- زيارة أحد مكاتب التطعيمات الدولية التابعة لوزارة الصحة.

التطعيمات

- تقديم جواز السفر وبطاقة الرقم القومي والمستندات المطلوبة.

- الخضوع لمراجعة الطبيب المختص لتحديد التطعيمات المناسبة.

- الحصول على اللقاحات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

- استلام البطاقة الصفراء والتأكد من تسجيل بيانات التطعيم بها.

أماكن استخراج البطاقة الصفراء في مصر

تتوافر مكاتب التطعيمات الدولية التابعة لوزارة الصحة والسكان في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والشرقية والغربية وأسيوط وسوهاج، إلى جانب محافظات أخرى.

البطاقة الصحية للمسافرين

وتشمل أبرز أماكن استخراج البطاقة الصفراء في محافظة الجيزة ما يلي:

مكتب التطعيم الدولي الرئيسي بمجمع المصالح الحكومية «الدور الأرضي».

مكتب صحة الطالبية، 383 شارع الهرم، بجوار حلواني تكوينكي.

مركز صحي ميت عقبة، شارع السودان، بجوار كوبري عرابي.

مكتب صحة 6 أكتوبر، بجوار مسجد الحصري بالحي السابع.

وزارة الصحة تحدد طريقة الاستعلام عن البطاقة الصفراء

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة مراجعة الاشتراطات الصحية التي تحددها كل دولة قبل السفر إليها، مع تجنب تأجيل الحصول على التطعيمات الوقائية حتى الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الرحلة.

وزارة الصحة

وأوضحت الوزارة أن استخراج الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية، المعروفة باسم البطاقة الصفراء، يكون مطلوبًا في الحالات التي تشترط فيها الدولة المستقبلة تقديمها ضمن مستندات الدخول إلى أراضيها.

وخصصت الوزارة الخط الساخن «105» للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالتطعيمات الوقائية والإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى الخارج.

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