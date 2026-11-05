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ملك الأردن: لن نسمح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملك الأردن: لن نسمح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها

ملك الأردن
ملك الأردن
هاني حسين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لن يتم السماح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ملك الأردن:" لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف".


وفي وقت سابق، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوج، انتهاء التحقيقات في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، يوم 23 أكتوبر 2026، وتوجيه 7 تهم إلى المشتكى عليهم في القضية.

وأوضح شحالتوج أن النيابة العامة استكملت إجراءات التحقيق، التي شملت الاستماع إلى شهود النيابة، وجمع الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين في ارتكابه.

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