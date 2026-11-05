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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي
اللواء الركن تركي المالكي
خاطر عبادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها فوق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المدينة المنورة

وفي ظهر اليوم الخميس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة، وأفادت بتدميره قبل وصوله إلى هدفه.

ويأتي هذا الاعتراض في سياق الهجمات الصاروخية المتكررة التي تشنّها الميليشيا الحوثية على المناطق السعودية، في حين يواصل التحالف تصدّيه لهذه التهديدات عبر منظومات الدفاع الجوي المنتشرة.

السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ اعتراض مسيرة المنطقة الشرقية

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